Tolles Farbenspiel überm Moor

Wiefelstede Gerade auch wechselhaftes Wetter kann ein tolles Farbenspiel am Himmel hervorbringen. Das wurde am Montag auch wieder einmal über dem Ammerland deutlich. Da sorgte bereits am frühen Vormittag so manche von der Sonne beschienene Regenfront für farbenfrohe Regenbögen am Himmel – wie hier über Wiefelstedermoor.

Damit dürfte sich der lange Supersommer 2018 endgültig verabschiedet haben. Nun darf man gespannt sein auf das kommende Farbenspiel der Bäume, deren Laub sich in den kommenden Wochen nach und nach verfärben wird, bis im November die Buchen mit ihrem dann golden leuchtenden Laub noch einmal einen auffallenden, herbstlichen Akzent vor der folgenden Winterzeit setzen werden.