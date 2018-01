Wiefelstede Das tut der Seele doch mal richtig gut, werden am Donnerstagmorgen viele Menschen auch in der Gemeinde Wiefelstede gedacht haben, als langsam die Sonne durch den teils dichten Nebel brach und – wie auf diesem Foto – etwa das Regenrückhaltebecken am Hörner Diek in Wiefelstede in ein geradezu magisches Licht tauchte. Jogger und Spaziergänger mit ihren Hunden, die diesen Bereich am Rande des Hauptortes der Gemeinde gern als Naherholungsgebiet nutzen, erlebten einen märchenhaften Morgen, der nach den vielen Wochen, in denen es dunkel war und ohne Ende geregnet hatte, der eigenen Stimmung mal wieder eine ordentlichen Schub ganz nach oben verpasste.