Umfrage: Agrarfrost erhält Siegel

Aldrup Erfreuliche Nachricht für den Kartoffel-Tiefkühlspezialisten Agrarfrost: Das Wildeshauser Unternehmen ist von „Focus“ und „Focus Money“ mit dem Deutschlandtest-Siegel „Deutschlands innovativste Unternehmen“ in der Kategorie Tiefkühlkost ausgezeichnet worden. Laut Agrarfrost erhielten in einer Umfrage 5000 Unternehmen 18 Millionen Bewertungen. Eine Jury der Marktforschungsstudie stellte das Deutschlandtest-Siegel aus. Agrarfrost wurde unter anderem für seine Minions-3D-Kartoffelfiguren ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und sehen dies als Ansporn, auch in der Zukunft unser Know-how und Engagement für innovative Weiterentwicklungen zu nutzen“, so Geschäftsführer Manfred Wulf.