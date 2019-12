Zwei Einbrüche in Baucontainer

Aldrup Unbekannte sind laut Polizei zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, zweimal in einen Baucontainer auf einer Bausteller in Aldrup eingebrochen. In beiden Fällen wurde diverses Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf 960 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter setzen Telefon 0 44 31/94 10.