Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Wildeshausen: Er wird am Freitag, 13. Dezember, eröffnet. BILD: Suttka Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Wildeshausen: Er wird am Freitag, 13. Dezember, eröffnet. BILD: Suttka

Hier öffnen sich Türchen

Samstag, 30. November: 15 bis 19 Uhr, Weihnachtsmarkt Diakonie Himmelsthür; 16 bis 17 Uhr, Adventszeit beginnen mit dem Chor der Liedertafel im Alexanderstift

Mittwoch, 4. Dezember: 15 bis 16.30 Uhr, Plattdeutsche Weihnachtsgeschichte mit Tee und selbst gebackenen Keksen im Pflegezentrum Johanneum (Malteser Hilfsdienst); 15 bis 16.45 Uhr, Kekse backen für Kinder von sechs bis zehn Jahren (Anmeldung Telefon 04431/71778) im DRK-Mehrgenerationenhaus; 15.15 bis 17.30 Uhr, Basteln für Weihnachten für Kinder ab fünf Jahren (Anmeldung: Telefon 04431/5868) im Jugendzentrum Jott-Zett; 18 Uhr, Adventskonzert und Weihnachtslieder singen in der Musikschule

Donnerstag, 5. Dezember: 15 bis 16.30 Uhr, Puppentheater mit Puppenspielerin „Maria Schupp & Opa“ bei Punsch und Keksen im Kreisaltenheim; 17 Uhr, Nikolaus mit dem Wassersportverein in der St.-Peter-Kirche

Freitag, 6. Dezember: 10 bis 12 Uhr, Generalprobe vom Trommelzauber in der Wallschule; 13 Uhr, Krippenspiel der 2. Klasse in englischer Sprache in der Aula der Grundschule Gut Spascher Sand; 16 Uhr, der Nikolaus kommt zum Rathaus mit kleinen Überraschungen für Kinder (Handels-/Gewerbeverein)

Samstag, 7. Dezember: 16 bis 17 Uhr, Singen von Weihnachtsliedern im Alexanderstift mit Keksen und Punsch

Montag, 9. Dezember: 8.20 Uhr Adventssingen in der Aula St.-Peter-Schule

Mittwoch, 11. Dezember: 8.15 Uhr, Weihnachtsgottesdienst der Grundschule Gut Spascher Sand in der Alexanderkirche mit viel Musik; 15 bis 16.45 Uhr, Kekse backen für Kinder von sechs bis zehn Jahren im MGH (Anmeldung unter Telefon Telefon 04431/71778); 15.15 bis 17.30 Uhr Weihnachtsfilm mit Popcorn für Kinder ab fünf Jahren im Jott-Zett (Anmeldung unter Telefon 04431/58 68)

Donnerstag, 12. Dezember: 16.30 bis 17 Uhr Adventsandacht des Kindergartens Sternschnuppe in der Alexanderkirche, danach Adventsbasar in Remter und Scheune

Freitag, 13. Dezember: 17 Uhr, Eröffnung Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt an der Alexanderkirche

Sonntag, 15. Dezember: 15 Uhr, Kindernachmittag mit Engelchen Mara-Erzählung der Weihnachtsgeschichte und gemeinsames Singen auf dem Weihnachtsmarkt

Montag, 16. Dezember: 10 Uhr, Weihnachtsandacht mit Kindergarten Schatzinsel in der Alexanderkirche; 15.30 bis 17 Uhr Weihnachtsbasteln mit Weihnachtstee und Spekulatius in der Kunstschule der VHS (Anmeldung unter Telefon 04431/71 62 2)

Mittwoch, 18. Dezember: 15.15 bis 17.30 Uhr Kekse backen für Kinder ab fünf Jahren im Jott-Zett an der Wittekindstraße (Anmeldung Telefon 04331/5868)

Freitag, 20. Dezember: 9 bis 11 Uhr, Weihnachtsfeier in der Aula der Hunteschule; 10 Uhr, Weihnachtsfeier in der Sporthalle der Holbeinschule; 13 Uhr Musikalisches Forum mit weihnachtlichen Tänzen und Liedern in der Aula der Grundschule Gut Spascher Sand