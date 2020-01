500 Euro Belohnung ausgesetzt

Wildeshausen Im Nachbarschaftsstreit an der Wittekindstraße in Wildeshausen hat Karsten Kolloge eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Die erhält derjenige, dessen Hinweis dazu führt, dass nach dem Frevel an seinem Walnussbaum der Täter oder Auftraggeber ermittelt werden kann.

Vom Walnussbaum auf dem Grundstück seines Elternhauses an der Wittekindstraße 4 wurde ein Ast mit einem Durchmesser von gut 40 Zentimetern abgeschnitten. Ob der mehr als zehn Meter hohe und dicht an der Grundstücksgrenze stehende Laubbaum diesen „Eingriff“ überlebt, bleibt noch abzuwarten.

Kolloge hat einen Sachverständigen beauftragt, den Baum zu untersuchen. Der Baum „blutet“ stark. Er hat auch einen Strafantrag bei der Polizeigestellt. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Hauseigentümer vermutet den Nachbarn hinter der Aktion, die sich kurz vor Weihnachten ereignet hat (NWZ berichtete). Beide sind seit einiger Zeit zerstritten; denn der Nachbar hat sein Mehrfamilienhaus in der Wittekindstraße 6 aufgestockt.

Der Nachbar hatte Kolloge vor Monaten aufgefordert, den Rückschnitt vorzunehmen. Der wiederum hatte durch seinen Anwalt mitteilen lassen, dass der Baum wie jedes Jahr im Winter beschnitten werde. Wer den Baum nun beschnitten habe, wisse der Nachbar nicht, erklärte er gegenüber unserer Zeitung.

Wer Hinweise zum Baum-beschnitt geben kann, kann sich bei der Polizei unter Telefon 04431/9410 oder bei Karsten Kolloge unter E-Mail kkolloge@web.de melden.