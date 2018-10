Wildeshausen „Wir haben alles auf den Kopf gestellt.“ – Thomas Harms und seine Kollegen vom Vorstand des Wildeshauser Arbeiterwohlfahrt-(Awo-)Ortsvereins hatten an mehrere Türen geklopft. Doch trotz aller Bemühungen habe man keine Dokumente oder Fotos finden können von der Veranstaltung, die da am Sonntag in der Gildestube gefeiert wurde: Vor 70 Jahren schlug die Geburtsstunde der Awo Wildeshausen.

110 Mitglieder und Freunde des Wohlfahrtverbandes waren gekommen, um auf den runden Geburtstag anzustoßen, darunter auch Gäste von den Awo-Ortsvereinen aus Schönemoor und Bookholzberg.

Deutschlandweit war die Awo am 13. Dezember 1919 gegründet worden, brachte Ortsvereinsvorsitzender Harms in Erinnerung. Aktuell habe der Verband 333 000 Mitglieder, 140 seien es in Wildeshausen.

Die Werte der Awo – Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit – seien gerade heute so wichtig. Mit „Rumquaken“ und Beschimpfen sei kein Staat zu machen, sagte Thomas Harms. In einem flammenden Appell forderte er auch Jugendliche auf, sich nicht als „Ich-AG“ zu verstehen, sondern etwas für die Gemeinschaft zu tun. Aus der Jugend-Akademie von Schalke 04 hatte er hierzu einen Satz entlehnt: „Schau nie auf andere Menschen herab. Und wenn doch, dann nur, wenn sie am Boden liegen und du ihnen wieder aufhelfen willst.“

Die stellvertretende Wildeshauser Bürgermeisterin Evelyn Goosmann knüpfte an das Thema an: Die Werte der Awo zu leben, „macht unsere Demokratie und unser friedliches Miteinander aus“. Die stellvertretende Landrätin Christel Zießler nannte die Geburtsstunde der Wildeshauser Awo den Beginn „einer sehr erfolgreichen Story“. Nur erahnen könne man, welcher ehrenamtliche Einsatz seither geleistet werde.

Ein geschichtliches Dokument aus den frühen Jahren des Ortsvereins brachte Thore Wintermann vom Awo-Bezirksvorstand mit: Die Einladung zur ersten Weihnachtsfeier des Ortsvereins für Wildeshausen und Lüerte – die am 16. Dezember 1948 im Hannoverschen Hof stattfand, also am selben Ort wie 70 Jahre später die Geburtstagsfeier.

