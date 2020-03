Absage Wegen Corona-Pandemie: Gildefest in Wildeshausen fällt in diesem Jahr aus

Wildeshausen Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkriege muss das Wildeshauser Gildefest abgesagt werden. Die Entscheidung das größte Wildeshauser Volksfest in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen, traf der Stab der Gilde, zu dem auch Bürgermeister Jens Kuraschinski in seiner Funktion als General gehört, am Montagmorgen. „Das Risiko ist einfach zu groß“, sagte Gilde-Oberst Wilhelm Meyer dieser Zeitung.

Bereits seit Tagen seien die Verantwortlichen im Gespräch miteinander. Bereits kürzlich sagte Bürgermeister Kuraschinski im NWZ-Interview, dass eine Großveranstaltung wie das Gildefest derzeit nicht genehmigungsfähig sei. Meyer zufolge haben die Verantwortlichen auch auf andere Großveranstaltungen geschaut: Sowohl die Kieler Woche wie die Fußball-Europameisterschaft sind bereits abgesagt worden. Die Gilde habe mit ihrer Entscheidung nicht bis 14 Tage vor Pfingsten warten können. Das wäre zu spät gewesen. Nun müssen die Verträge mit Musikveranstaltern oder Zeltverleihern kurzfristig gekündigt werden. Ob in diesem Zusammenhang Kosten auf die Gilde zukommen, konnte der Oberst noch nicht sagen. Offen war am Montagvormittag auch noch, ob die Gilde-Uhr auf der Westerstraße umgestellt werden muss!