Ärger nach erneutem Fehlalarm

Wildeshausen Zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen sind am Donnerstag gegen 19.30 Uhr zu einem vermeintlichen Containerbrand an die Realschule an der St.-Peter-Straße in Wildeshausen gerufen worden. „Wir haben mit drei Fahrzeugen und der Polizei zusammen den gesamten Bereich abgesucht und abgefahren. Es konnte weder Rauch noch Feuer gefunden werden, so dass man leider erneut von einem Falsch-Alarm ausgehen musste“, berichtet Pressewart Daniel Engels.

Da es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Fehlalarmen gekommen war, findet Engels deutliche Worte: „Bei sowas handelt es sich nicht mehr um einen Kinder-/Jugendstreich. Ihr spielt mit Menschenleben! Eine solche Anzeige kann auch mit einer Freiheitsstrafe bei Notrufmissbrauch belegt werden und natürlich mit in Rechnungstellung des Einsatzes mit allen Kosten.“