Wildeshausen Die Stadt Wildeshausen ruft unter dem Motto „Rote Karte gegen den wilden Müll“ am Samstag, 7. März, zum Frühjahrsputz auf. Alle Bürger sowie Schulen, Vereine und Institutionen sind aufgefordert, an der „Aktion saubere Landschaft“ teilzunehmen.

Ziel ist es, Natur und Landschaft in und um Wildeshausen von Schmutzecken zu befreien. Die Gemeinschaftsarbeit für eine saubere Stadt könne auch als Vorbild für weitere Initiativen zur Verschönerung des Stadtbildes dienen.

Für den am 7. März gesammelten Müll wird eine zentrale Abnahmestelle von 16 bis 18 Uhr auf dem städtischen Bauhof, Ahlhorner Straße 94, eingerichtet. Vorgefundener Abfall, der nicht eindeutig identifizierbar ist, sollte am Fundort verbleiben und nur gemeldet werden, damit dieser fachgerecht entsorgt werden kann. Zur Stärkung wird ein kleiner Imbiss auf dem Bauhof bereitgehalten.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird das Mitmachen belohnt: Es ist zu notieren, wer an der Aktion teilgenommen hat (Name, Anschrift), wo gesammelt wurde und wie das Ergebnis ausgefallen ist beziehungsweise was gefunden wurde. Beigelegte Fotos über die Sammelergebnisse unterstreichen das Engagement. Alle Unterlagen sind gesammelt bis zum 15. Mai bei der Stadt Wildeshausen abzugeben. Die besten Leistungen werden durch den Landkreis mit Prämien honoriert.