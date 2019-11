Wildeshausen Der für diesen Dienstag angesetzte erste Verhandlungstag im Verfahren vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Wildeshausen gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Landkreises Oldenburg und eine weitere Angeklagte wurde abgesetzt. Auch die übrigen weiteren vier Hauptverhandlungstage hat das Gericht aufgehoben. Einen Grund nannte es nicht. Amtsgerichtsdirektorin Sabine Plate-Greup­ner sprach auf Nachfrage dieser Zeitung von „verfahrensrechtlichen Gründen“. Die Hauptverhandlung werde voraussichtlich auf Frühjahr oder Sommer 2020 terminiert werden, so das Gericht.

Den Frauen wird der Vorwurf der Urkundenfälschung, des Betruges und der Untreue zum Nachteil des Landkreises sowie der Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögensvorteile in mehreren Fällen gemacht. Der Gesamtschaden soll sich dabei auf rund 310 000 Euro belaufen. Vor zwei Jahren hatte der Landkreis darüber informiert, dass eine in der Verwaltung beschäftigte Person beim Griff in die Kasse erwischt worden sei. Der 52-jährigen Ex-Mitarbeiterin werden 228 Straftaten vorgeworfen. Sie war im Bereich Soziales beschäftigt. Der zweiten Frau wird vorgeworfen, in 59 Fällen Geldwäsche betrieben zu haben.