Austausch für junge Leute

Wildeshausen Einen Jungunternehmerstammtisch will die Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen ins Leben rufen. Ziel soll es sein, Jungunternehmern eine Plattform für einen Erfahrungsaustausch zu bieten. Eine Auftaktveranstaltung soll am Dienstag, 25. August, um 18 Uhr im Wildeshauser Hof stattfinden. „Diesen Stammtisch verstehen wir für junge Leute (eine Altersbegrenzung bis zum 40. Lebensjahr), die in einer führenden Position im Betrieb mitarbeiten, oder eine solche anstreben“, teilt MIT-Sprecher Marcell Görke mit. Es gibt einen Kurzbeitrag zum Thema Unternehmensnachfolge, im Anschluss einen Erfahrungsaustausch bei einem Grillabend. Anmeldung bis 24. Juli unter buero@mit-wildeshausen.de oder Telefon 04431/7 48 45 13.