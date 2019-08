Behinderte erhalten Hilfe

Wildeshausen Das Landessozialamt bietet am Mittwoch, 14. August, von 10 bis 12 Uhr wieder eine Sprechstunde im Kreishaus in Wildeshausen an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bürger können Hilfestellung beim Antrag auf Feststellung einer Behinderung erhalten. Verlängerungen von Schwerbehindertenausweisen sind ohne mehrtägige Wartezeit möglich. Hat sich eine Behinderung verschlechtert, kann ein Folgeantrag gestellt werden. In einem Beratungsgespräch kann geklärt werden, ob ein Anspruch auf die Ausstellung eines Merkzeichens besteht.

Bei Fragen steht die Behindertenbeauftragte Rita Rockel unter Telefon 0 44 31/8 54 73 zur Verfügung.