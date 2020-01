Wildeshausen Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit von Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, bis Freitag, 17. Januar, 12 Uhr, in einen Kleintransporter eingebrochen. Das Fahrzeug war an der Visbeker Straße in Wildeshausen abgestellt. Aus dem Transporter wurden diverse Werkzeuge entwendet, berichtete die Polizei am Samstag. Hinweise erbittet die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410.