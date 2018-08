Wildeshausen Ein Imbiss in der Sögestraße in Wildeshausen war Ziel von Einbrechern. Sie drangen in der Zeit von Montag, 20. August, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 21. August, 7 Uhr, gewaltsam in den Imbiss ein. Hier brachen sie zwei leere Geldkassetten auf und entwendeten eine Geldbörse, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden an der Eingangstür wurde mit 350 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04431/941-0 entgegen.