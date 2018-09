Wildeshausen Einen Schaden von geschätzten 3000 Euro richteten Farbschmierer in der Zeit von Freitag bis Montag an Fahrgastunterständen an den Berufsbildenden Schulen und der Realschule an. Mit schwarzer Graffiti-Farbe wurden die Buchstaben „HSB“ auf insgesamt drei Unterständen angebracht, wie die Polizei berichtet. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/941-0 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.