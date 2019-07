Wildeshausen Beschädigte wurde ein geparkter Audi, der in der Nacht zum vergangenen Freitag in der Wilhelm-Maybach-Straße in Wildeshausen geparkt war. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.