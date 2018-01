Wildeshausen In einen Schuppen in der Bahnhofstraße in Wildeshausen sind unbekannte Täter zwischen Silvester, 14 Uhr, und dem Neujahrstag, 12 Uhr, eingebrochen. Sie entwendeten einen Motorroller und zwei Fahrräder, wie die Polizei berichtet. Am Neujahrstag konnten dann zwei junge Männer aus Bremen in Delmenhorst mit dem entwendeten Roller angetroffen werden. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer wurden aufgenommen, heißt es.