Corona-Pandemie II: Verfassungsrechtler sieht Grundrechte eingeschränkt

Wildeshausen /Bonn Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Basgo) mit Sitz in Bonn hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, ob die Besuchsrechte von Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, in der Corona-Pandemie eingeschränkt werden. Der Mainzer Verfassungsrechtler Prof. Dr. Friedhelm Hufen hat jetzt seine Ergebnisse mitgeteilt. „Bewohnerinnen und Bewohner sind uneingeschränkt Träger von Grundrechten. Dasselbe gilt für Angehörige und andere Bezugspersonen.“

Daher gelte die Schutzpflicht nicht ausschließlich für die Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus, sondern auch für die Grund- und Freiheitsrechte. Nach Aussage von Hufen liege dort ein Verstoß gegen die Menschenwürde vor, wo Menschen aufgrund von Besuchsverboten einsam sterben müssten. Der Professor mit den Forschungsschwerpunkten Kultur und Recht, Verwaltungsverfahrensrecht, Verwaltungsprozessrecht sowie Medizinrecht legt ein besonderes Augenmerk auf Demenzerkrankte: „Das Leiden von Demenzkranken unter einer für sie nicht begreifbaren Isolation ist dabei zu berücksichtigen; auch hier kann die Menschenwürde verletzt sein.“

Hufens Auffassung nach sei das derzeit geltende Infektionsschutzgesetz aufgrund seiner Unbestimmtheit derzeit keine hinreichende Ermächtigungsgrundlage, um die gravierenden Eingriffe in die Grundrechte zu rechtfertigen. Noch etwas stellt der Verfassungsrechtler heraus: „Rechtsverordnungen der Länder müssen die Ermessens- und Beurteilungsspielräume für Behörden, Heimträger und Heimleitungen auf ein Minimum beschränken.“ Außerdem: „Hygienepläne müssen darauf ausgerichtet sein, Besu-che in Sicherheit zu ermöglichen, nicht, sie zu verhindern.“