Chansons kommen gut an

Wildeshausen Musikalische Abwechslung haben Tina Härtel und Jens Buntemeyer aus Delmenhorst beim Konzert mit Abstand auf der Open-Air-Bühne im Biergarten des „Alten Amtshauses“ in Wildeshausen präsentiert. Mit seinem deutsch-französischen Programm bot das Duo Kontraste zu den vorangegangenen Aufritten auf der Bühne an der Herrlichkeit.

So konnten Tina Härtel und Jens Buntemeyer, die vor kurzem noch zu Gast auf dem Hof Schweers in Ostrittrum waren, nun wieder vor Publikum auftreten – in Corona-Zeiten durchaus eine Rarität. Zum Repertoire des Duos gehörten unter anderem Stücke von Annett Louisan. Damit bewegte sich das Duo in französisch-deutscher Chanson-Tradition. Tina Härtel stellte sich als vielseitige Künstlerin vor, die auch bei der Anmoderation mit flotten Sprüchen zu überzeugen wusste. Sie genoss eine klassische Gesangsausbildung und singt auf Deutsch, Englisch und Französisch. Herzblut sind für sie moderne und alte Chansons.

Jens Buntemeyer steuerte am Keyboard die passende Begleitung bei und wusste auch durch launige Kommentare zu unterhalten. Davon konnte sich das Publikum am Freitagabend beim Hutkonzert in Wildeshausen überzeugen.

Am kommenden Freitag treten Guido Sedelke (Gitarre) und Thomas van der Schalk (Gesang) als „Fishbait Tree“ ins Rampenlicht.