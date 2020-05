Corona: Nur noch fünf Fälle: Landrat dankbar

Wildeshausen Dankbar und froh zeigt sich Landrat Carsten Harings angesichts der Erfolge in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. „Wir haben heute mit fünf aktuellen Erkrankungen einen Stand erreicht, den wir zuletzt zu Beginn des Pandemie-Geschehens Anfang März verzeichnen durften“, betont er in einer Mitteilung. Zur Erinnerung: Zwischenzeitlich hatte es Tageshöchstzahlen von bis zu 108 Erkrankten gegeben. Das sei schon ein beachtlicher Erfolg aller Akteure, so der Landrat.

Zugleich erinnerte er an die „beklagenswerten“ elf Todesfälle, die die Pandemie im Landkreis Oldenburg gefordert hat. Man müsse das Coronavirus auf allen Seiten unverändert sehr ernst nehmen, um das Geschehen im Griff zu behalten.

Angesichts der aktuellen Lage dankte der Landrat allen Akteuren für das bisher Erreichte, ebenso auch den Bürgerinnen und Bürgern für ihr diszipliniertes und verantwortungsvolles Verhalten. Zugleich appellierte er, nicht nachzulassen.