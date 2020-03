Coronavirus: Wenn der „gelbe Schein“ nicht ankommt

Wildeshausen Um die Folgen der Corona-Krise besser abfedern zu können, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn konkrete Hilfen für Pflegeheime, Pflegedienste und das Pflegepersonal angeordnet. Doch was passiert, wenn die Betroffenen keinen Nachweis für den Ausfall ihrer Pflegekräfte erbringen können, also die Sonderregeln nicht greifen?

„Wir sind in dieser Situation weitgehend hilflos“, sagt Knuth Maier-Preuß, Einrichtungsleiter des „Atrium am Wall“ in Wildeshausen. Dabei bräuchten Pflegebedürftige und auch die Pflegekräfte selbst besonderen Schutz.

Im Fall des Atriums ging es um eine Mitarbeiterin, die unter dem Verdacht stand, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben und in häusliche Quarantäne musste. Das habe das Kreisgesundheitsamt entschieden. Doch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sei Sache des Hausarztes. Der Landkreis bestätigte die Vorgehensweise: „Das Gesundheitsamt kann es gar nicht“, so ein Sprecher auf NWZ-Anfrage. Der Hausarzt in Wildeshausen habe aber bislang keine Zeit gefunden, den „gelben Schein“ auszustellen, berichtet der Atrium-Manager.

„Ich bin fassungslos“, sagt Maier-Preuß. „Wir drehen uns im Kreis.“ Derweil sitze die Mitarbeiterin mit Krankheitssymptomen zu Hause, und er müsse sich Fremdpersonal zur Unterstützung im Pflegeheim holen. Um die Kosten für die neue Kraft mit der Pflegekasse abrechnen zu können, sei die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung unbedingt vonnöten.

Das „Atrium“ hat 40 Mitarbeitende; rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner leben in der Einrichtung. Es sei bereits jetzt schon schwierig, Kräfte für die Pflege zu bekommen, erklärt Maier-Preuß. Nun komme die strenge Reduzierung von Kontakten hinzu. Dabei benötigen die Bewohner mehr Aufmerksamkeit denn je durch das Personal, da sie ja keinen Besuch von Angehörigen mehr empfangen dürfen. Der Personalausfall könne nur kompensiert werden, wenn es externe Unterstützung gebe. „Wir sind das letzte Glied in der Nahrungskette“, meint Maier-Preuß.