Debatte über Villa vertagt

Wildeshausen Die Debatte über die Villa Knagge in Wildeshausen ist am Mittwochabend im Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt vertagt worden. Die SPD-Fraktion hatte das beantragt, weil sie in der nächsten Woche ein Gespräch mit dem neuen Eigentümer Helmut Müller hat und sich über seine Pläne informieren will.

Müller hat bei der Stadt einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplans gestellt. Dadurch soll dort Wohnen ermöglicht werden. Ferner möchte der Immobilieninvestor das Seminarhaus für Veranstaltungen inklusive Gastronomie vermieten. Seine ersten Ideen, die Villa Knagge inklusive Seminarhaus an der Ahlhorner Straße entsprechend dem Bebauungsplan für soziale oder kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen, sind auf keine Resonanz gestoßen. Die Villa Knagge aus dem Jahr 1852 steht unter Denkmalschutz. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig.