Wildeshausen Die vielen Gäste zeigten sich beeindruckt: „Es ist eine schöne Sache, einmal zu sehen, wie hier gearbeitet wird“, sagte Jule Plate (16). Und Nachbarin Andrea Garms, Geschäftsführerin der „Sylter Wohnlust“, meinte: „Mir war gar nicht bewusst, was die hier alles machen.“ Zu einen Tag der offenen Tür hatte das „Pro-Team Himmelsthür“ an den Wildeshauser Westring eingeladen.

Erst vor wenigen Tagen wurde die neue, gut 900 Quadratmeter große Halle am Standort „Westring 15“ bezogen. Werkstattleiterin Eileen Bumann führte am Sonntag durch die mit einem Farbleitsystem ausgestatteten Räume, wo unter anderem die Tagesförderung mit 24 Plätzen untergebracht ist. Knapp 80 Mitarbeiter mit Assistenzbedarf sind im benachbarten Hermes-Altbau tätig. Engagiert zeigte Marion Ellerbrock, wie sie Handschuhe für den Verkauf vorbereitet. Cornelia Backs packte Einzelteile für die Automobilindustrie in Kartons. Und Sylvia Raschke etikettierte Verpackungen.

Den Standort Westring hat das „Pro-Team“ kontinuierlich ausgebaut. Auch ist eine Holz- und Metallwerkstatt entstanden. Elf Mitarbeiter sind hier tätig. Günter Rensen zeigte, wie aus Paletten Möbel entstehen. „Die Liege mit Fußteil läuft sehr gut“, erläuterte er den Besuchern. Auch Candybar und Lounge seien gefragt. Neuerdings vermiete das Pro-Team auch Möbel für Veranstaltungen. In der Metallwerkstatt, die Jürgen Ertelt leitet, werden Dekoartikel gefertigt oder Auftragsarbeiten erledigt. So liefere das „Pro-Team“ einer Firma aus Ganderkesee zu, die Lärmschutzwände erstellt. Auch der Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Jens Kuraschinski, zeigte sich angetan: Hier würden „großartige Produkte“ gefertigt. Junge wie alte Besucher erfreuten sich aber auch am Unterhaltungsprogramm mit Clown Holger.

