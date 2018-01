Diebe stehlen 120 Paletten

Wildeshausen Die Polizei sucht nach den unbekannten Tätern, die zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, auf ein Firmengelände am Westring in Wildeshausen eingedrungen sind, indem sie den Zaun gewaltsam öffneten. Auf dem Grundstück entwendeten sie 120 Europaletten. Der Gesamtschaden wird auf 4200 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auch hinsichtlich von Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 0 44 31/ 94 11 15 in Verbindung zu setzen.