Wildeshausen /Dötlingen /Großenkneten /Harpstedt Es ist ein für Paare denkwürdiger Tag, der unvergesslich werden soll: die Hochzeit. Unvergesslich soll auch das Datum sein. Daher bieten sich Daten wie „8.8.2018“, „1.8.2018“ oder „18.8.2018“ an. Die NWZ-Redaktion hat den bevorstehenden August zum Anlass genommen, um bei Standesämtern im Landkreis Oldenburg nachzufragen: Sind die Trau-Terminbücher voll – oder gibt es noch Gelegenheit, sich an den genannten Tagen trauen zu lassen?

Trend ist rückläufig

„Der Trend hat nachgelassen“, stellt Karl-Heinz Mucker vom Standesamt der Stadt Wildeshausen beim Blick ins Terminbuch fest. In den Sommermonaten Juni, Juli und August zählt er rund 50 Hochzeiten. Am 1. und 8. August gebe es bisher keine Nachfragen. Und am 18. August bietet das Standesamt keine Trauungen an – von vornherein ist in Abstimmung mit der Verwaltung festgelegt, an welchen Tagen getraut wird und wann nicht. „Am 9.9.1999 hatten wir viel zu tun“, erinnert sich Mucker. Anfang der 2000er habe es den Trend auch noch gegeben, der aber schrittweise nachgelassen habe.

Vier Standesbeamte trauen die Paare im historischen Rathaus und im „Alten Amtshaus“. Die genauen Termine sind im Internet einzusehen unter www.wildeshausen.de.

„Überschaubar.“ Das ist das Fazit von Hartmut Theilen im Standesamt der Gemeinde Großenkneten über die Anzahl der bisher angemeldeten Trauungen. Ein Paar ließ sich bisher im Juni trauen, sieben Paare sind im Juli, vier im August angemeldet. Davon wollen sich bisher zwei Paare am 18. August trauen lassen. „Ich kann natürlich nur für Großenkneten sprechen“, sagt Theilen. „Aber der Trend ist extrem rückläufig. Viele Brautpaare haben den Hang dazu, ein für sie persönlich wichtiges Datum zu wählen – zum Beispiel der Kennlerntag.“ Spontane Trauungen? „Haben wir alles schon gehabt und kriegen wir auch immer hin“, antwortet Theilen. Vier Standesbeamte stehen in der Gemeinde zur Verfügung. Getraut wird im Trauzimmer des Rathauses, im Spieker auf Hof Eilers in Sage-Haast, im Kaminzimmer des Blockhauses an den Fischteichen in Ahlhorn sowie neuerdings im Schafstallcafé in Hagel.

40 Trauungen erwartet die Samtgemeinde Harpstedt in den Sommermonaten. Fast die Hälfte davon, 19 Hochzeiten, finden dabei im Monat August statt. 13 Paare lassen sich im Juli trauen und auf den Juni kommen acht.

Sieben auf einen Streich

„Die Augusttermine waren schon lange ausgebucht“, sagt der Standesbeamte Michael Lührs. Auf den 18. August kämen sogar sieben Trauungen. „Sieben an einem Tag, das ist schon sportlich“, meint Lührs. Neben ihm trauen noch drei weitere Standesbeamte in der Samtgemeinde. Auch er erinnert sich an besondere Daten, die sehr gefragt waren: „Am 8.8.2008 hatten wir genau acht Trauungen.“ Der Trend mit den Datumsspielereien sei hier zu Teilen noch da.

Geheiratet wird in dieser Gemeinde nicht nur im Trauzimmer oder im parkähnlichen Außenbereich des Rathauses, sondern auch im Alten Backhaus des Koems-Geländes. Dabei seien es oft Auswärtige, die sich hier trauen ließen. „Die kommen teilweise aus Bremen oder Hamburg auf Empfehlung her, um sich hier trauen zu lassen.“

21 August-Hochzeiten

Dötlingen toppt Harpstedt mit 21 Hochzeiten, die allein im August stattfinden werden. Insgesamt kommt die Gemeinde auf 36 Sommer-Hochzeiten. Am 18. August finden sechs Trauungen statt. „Der Tag ist auch so beliebt, weil es ein Samstag ist“, weiß die Standesbeamtin Ute Vogt. Die meisten dieser Hochzeiten finden in der Wassermühle von Ostrittrum statt. Auch im Püttenhus kann geheiratet werden. Im Juni gibt es hier neun Hochzeiten, im Juli sechs. Vogt sieht einen allgemeinen Trend zu Nachmittagstrauungen. „Die werden immer beliebter“, sagt die Standesbeamtin. Und für nächstes Jahr? „Wir kriegen jetzt schon viele Anfragen für August 2019“, meint Vogt.