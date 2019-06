Wildeshausen /Dötlingen Sei es das Begleiten zum Arzt, das Mähen des Rasens oder das Wechseln einer Glühbirne: Manfred Huisinga fallen auf Anhieb mehrere Dinge ein, wann eine Seniorenbegleiterin beziehungsweise ein -begleiter zum Einsatz kommt. Nun hat der Programmbereichsleiter der Volkshochschule Wildeshausen Blumen und Teilnahmebescheinigungen im Seminarhaus Knagge an die Teilnehmer der von der VHS angebotenen Seniorenbegleiter-Qualifizierung „Hände, die helfen und verstehen“ überreicht. Sieben schlossen den Kursus erfolgreich ab. Zum Vergleich: 2017 waren es 18 Teilnehmer.

Neben Dozentin Petra Rahden hatten weitere Dozenten die Teilnehmer an zwölf Lehrgangstagen beziehungsweise in 40 Stunden auf die Arbeit mit Senioren vorbereitet: Es ging um den alternden Körper, um Pflegeversicherungen, Kommunikation mit Demenzerkrankten und um medizinische Versorgung. „Damit die Begleiter den Senioren Tipps geben können“, sagt Huisinga über den Punkt medizinische Versorgung. In der letzten Lehrgangseinheit befassten sich die Teilnehmer mit Petra Janssen, aktiv im Dötlinger Verein Wi helpt di, mit dem Thema Selbstschutz. „Es geht darum, sich selbst abzugrenzen, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen“, erklärt Huisinga. Im Oktober folgt ein Erste-Hilfe-Kursus, so dass die Teilnehmer auf insgesamt 50 Stunden Unterricht kommen werden.

„Alle sieben Teilnehmer hätten Interesse daran, die Betreuung über die Pflegekasse abrechnen zu lassen“, sagt Huisinga. Diesbezüglich habe die VHS einen Antrag gestellt. Bis zu 125 Euro könnten die Ehrenamtlichen als eine Art Aufwandsentschädigung im Monat erstattet bekommen.

Der Programmbereichsleiter sieht noch bei der Koordinierung Probleme. Es gibt keinen Seniorenstützpunkt in Wildeshausen, „es gibt hier keine Koordination“.

Als positives Beispiel nennt er den Dötlinger Verein Wi helpt di: Dieser koordiniert dort die Seniorenbegleiter. So hofft Huisinga, dass beispielsweise der Seniorenbeirat der Stadt Wildeshausen aktiv werden kann.

• Den Kursus abgeschlossen haben Claudia Bohrer, Anke Hofmeister-Bölk, Regina Nagel, Ute Ohl, Gerd Backenköhler, Ingeborg Apeler und Karl-Heinz Rahden.