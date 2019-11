Wildeshausen Zum Verein für Rückentherapie ist er eher zufällig gestoßen: „Meine Frau Elise hatte eine Verordnung erhalten. Sie nahm mich mit zur Wassergymnastik“, erzählt Erich Stock. Der heute 80-jährige Wildeshauser blieb dabei. Im Frühjahr 2003 übernahm er sogar von Vereinsgründer Herbert Boldt das Amt des 1. Vorsitzenden. Dieses gab der ehemalige Harpstedter Standesbeamte erst bei der Jahreshauptversammlung im März ab.

Für seine 16-jährige Tätigkeit und sein Engagement an der Spitze des Vereins bedankten sich der neue Vorsitzende Herbert Theuer und seine Vorstandskollegen Heide Stahl (2. Vorsitzende), Hartmut Scherner (Kassenwart) und Peter Reimelt (Schriftführer) am Dienstagabend mit einem Essen im Ratskeller sowie Blumen bei Stock. Erinnert wurde unter anderem an die große Feier zum zehnjährigen Bestehen des Vereins im Frühjahr 2003, bei der unter anderem die „Profisorischen“ auftraten, sowie an zahlreiche Radtouren und Herbstausflüge. „Unser letzter Herbstausflug führte in die Lüneburger Heide“, so Erich Stock. Er hatte stets die beliebten Touren organisiert.

Zwölf Aktive gründeten 1993 den Verein für Rückentherapie, der heute 192 Mitglieder zählt. Es gibt 16 Badgruppen bei „Sanitas“ am Mühlendamm. Fünf Gruppen betreut Gründungsmitglied Hans-Jürgen Voss im Haus von „Schmidt Aqua-Technik“. Und Grit Bente leitet fünf Gymnastikgruppen in den Räumen der Himmelsthür.

Erich Stock, im ersten Berufsleben Dreher, hat nach eigenen Angaben dagegen die Wassergymnastik aufgegeben. Nach dem Rücktritt vom Vereinsvorsitz wolle er mehr Zeit für die Familie, dazu gehören drei Kinder und fünf Enkelkinder, haben.