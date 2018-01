Wildeshausen Unbekannte Täter sind am Freitag, zwischen 15 und 18 Uhr, in ein Wohnhaus an der Straße Zur Lohmühle, Wildeshausen, eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf. Im Haus wurden nach Polizeiangaben die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld, Schmuck und ein Rucksack entwendet. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 04431/941115 in Verbindung zu setzen.