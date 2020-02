Wildeshausen Eine großer Nadelbaum ist bei einer Sturmfront im Kreis Oldenburg am Samstag gegen 17.15 Uhr auf die A 1 gestürzt und hat zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen geführt.

Zwei Fahrzeuge konnten vor dem Hindernis, das auf dem Seitenstreifen und dem Hauptfahrstreifen lag, anhalten, berichtet die Polizei. Ein drittes Fahrzeug, in dem vier Menschen saßen, fuhr auf den hinteren der beiden haltenden Autos auf, so dass dieses auf den anderen Wagen geschoben wurde. Eins der fahzuege schleuderte auf den Überholfahrstreifen und stieß hier mit einem weiteren Wagen zusammen.

In drei der Fahrzeuge saß jeweils nur eine Person, sie blieben nach Angaben der Polizei alle unverletzt. Von den vier Insassen aus dem Fahrzeug mit Kennzeichen aus dem Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen wurden zwei verletzt, nach ersten Angaben aber nicht schwer, so die Polizei.

Feuerwehrkräfte beseitigten den Baum, die Reinigung der Fahrbahn dauerte mehrer Stunden an.