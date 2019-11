Erinnern an Pogrom im November

Wildeshausen Einen Erinnerungsgang in Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 veranstaltet der Präventionsrat Wildeshausen in diesem Jahr bereits einen Tag früher: Am Freitag, 8. November, startet der Gang um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz. Von dort geht es zum jüdischen Friedhof an der Delmenhorster Straße, wo um 16 Uhr zusammen mit dem Landesverband jüdischer Gemeinden eine Gedenkstunde stattfindet.

Der Erinnerungsgang, der von Jugendlichen organisiert wird, ist Teil der Veranstaltungsreihe „Gelebte Erinnerung in Wildeshausen“. Zur Teilnahme daran ruft auch das Bündnis „So.Wi.WIR – Solidarisches Wildeshausen“ auf. In Zeiten des gesellschaftlichen Rechtsrucks sei es wichtiger denn je, gegen Menschenfeindlichkeit und Faschismus solidarisch zusammenzustehen, heißt es von dem Bündnis.