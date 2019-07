Wildeshausen Mit ungewöhnlichem Diebesgut hat es die Polizei Wildeshausen in einem aktuellen Fall zu tun. Am Freitagmorgen kam einer Frau zur Wache und gab ein Cello als Fundsache ab. Das Instrument habe sie auf dem Spielplatz an der Platanenstraße in Wildeshausen befunden.

Schnell konnte das Fundstück dem Gymnasium Wildeshausen zugeordnet werden. Da es sich bei einem Cello um eine eher untypische Fundsache handelt, wurde eine Polizeistreife zur Überprüfung des Gymnasiums entsandt.

Die Beamten stellten fest, dass bislang unbekannte Täter in die Schule eingedrungen waren. Wie sie in das Gebäude gelangt sind, ist noch nicht geklärt. Auf dem nahegelegenen Spielplatz entdeckten die Polizisten noch weiterer Musikinstrumente, die sie allesamt sicherstellten.

Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.