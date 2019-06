Feuerwehreinsatz wegen Gasaustritts

Wildeshausen Unter dem Einsatzstichwort „Gasaustritt“ ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Sonntag um 16.40 Uhr zu einem Einsatz an die Pestruper Straße gerufen worden. Eine Gasleitung war beim Buddeln in einem Vorgarten mit einem Spaten angestochen worden. Der Einsatzleiter forderte den Gas-Versorger zur Einsatzstelle nach. Die freiliegende Leitung wurde abgequetscht, so dass kein weiteres Gas austreten konnte. Der Einsatz mit 20 Kameraden war nach einer Stunde beendet.