Fotowettbewerb In Wildeshausen: Hunte und Gräberfeld oft in Szene gerückt

Wildeshausen Im Juli hat die Stadtverwaltung den Aufruf gestartet, den persönlichen Lieblingsplatz in Wildeshausen mit einem Foto einzureichen. Wichtig ist, dass das Foto in der Kreisstadt entstanden und nicht älter als ein Jahr ist. Es kommt nicht darauf an, ob das Bild beispielsweise mit einem Handy oder einer Spiegelreflexkamera aufgenommen wurde.

Bisher sind knapp 30 Fotos eingegangen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf vielen der Bilder ist die Hunte oder das Pestruper Gräberfeld zu sehen. Aber auch spezielle persönliche Lieblingsplätze wurden geschickt und zeigen Wildeshausen von seiner schönsten Seite und aus verschiedenen Blickwinkeln.

Die Aktion läuft bis zum 31. August. Unter allen Einsendern gibt es Jubiläumspakete mit Souvenirs von Wildeshausen zu gewinnen. Weiterhin ist geplant, eine Auswahl der eingereichten Fotos in einer gesonderten Ausstellung im Stadthaus auszustellen.

Die Jury, bestehend aus Bettina Berlinicke (Galerie Berlinicke), Gudrun Brockmeyer (Fotografin), Gerold Ratz (Verkehrsverein) und Birte Hogeback (Stadtmarketing), entscheidet über die Preisträger und freut sich über jeden Wildeshauser Lieblingsplatz.