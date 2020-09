Freizeit: Wandernd und radelnd durch die Natur

Wildeshausen Der Verkehrsverein Wildeshausen bietet mehrere geführte Wanderungen und eine Radtour in der Natur rund um Wildeshausen an. Geleitet werden die Ausflüge von Gästeführerin Eva Wessel. Bei allen Terminen sind noch Plätze verfügbar. Anmeldung beim Verkehrsverein unter Telefon 0 44 31/65 64.

Die Wanderung durch das Hölscher Holz am Sonntag, 20. September, richtet sich an Frühaufsteher und beginnt um 9 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Europahaus an der Harpstedter Straße 60. Von dort aus geht es abseits der bekannten Hauptwege zwei Stunden lang durch den frühherbstlichen Wald. Die Kosten betragen 4,50 Euro pro Person, festes Schuhwerk ist erforderlich. Anmeldung bis einen Tag vorher.

Wie bereits berichtet, finden am Samstag, 5. September, um 15 Uhr und am 19. September um 9 Uhr jeweils einstündige Wanderungen durch den Altonaer Laubwald statt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz vom Hotel „Gut Altona“. Anmeldung jeweils bis einen Tag vorher.

Am Sonntag, 13. September, gibt es eine dreieinhalbstündige Fahrradtour (circa 25 km) durch die Wildeshauser Geest. Treffpunkt um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz. Eine Einkehr ist eingeplant. Anmeldung bis 9. September.