Wildeshausen Große Überraschung bei Familie Schulz aus Wildeshausen: Nachdem im Zuge einer großen NWZ-Spendenaktion Ende 2018 bereits 15.000 Euro für eine Delfintherapie ihrer fünfjährigen Tochter Lia zusammengekommen waren, gab es jetzt einen riesigen Nachschlag. Der Verein Gesundheitsforum Wirbelsäule (ehemaliges Fitnessstudio „Vitalis Wellness & Gesundheit) hatte bei einer Tombola anlässlich des Gänsemarktes sowie durch großzügige Spenden nochmals 11.515,50 Euro gesammelt.

„Falls die Delfintherapie die erhofften positiven Effekte für Lia hat, würden wir das jetzt gespendete Geld für eine zweite Therapie verwenden“, verrät Franziska Schulz, die bei der Spendenübergabe ebenso wie Ehemann Stephan komplett überrumpelt war.

Ihre kleine Tochter Lia wurde bereits im Mutterleib nicht richtig versorgt und lebt seit ihrer Geburt mit starken Handicaps. Der zweiwöchige Umgang mit den Therapiedelfinen soll Lia, die motorische, geistige und sprachliche Defizite hat, in ihrer bislang sehr positiven Entwicklung weiter beflügeln. Mitte März startet die Therapie in Curaçao, für die die Krankenkasse keine Kosten übernimmt. Über die Ergebnisse wird Familie Schulz in der NWZ berichten.