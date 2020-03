Wildeshausen 184 Mitglieder zählt der Verein für Rückentherapie derzeit – acht weniger als im Vorjahr. „Leider wird unser Verein immer kleiner und älter. Daher wäre es schön, wenn alle im Bekanntenkreis Werbung für unseren Verein machen könnten“, appellierte Vorsitzender Herbert Theuer an die Vereinsmitglieder, die sich am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung in die „Gildestube“ in Wildeshausen eingefunden haben. Anschließend wollte er aber die positiven Dinge in den Vordergrund stellen. So berichtete Theuer erstmals als Vereinsvorsitzender – er wurde im letzten Jahr in das Amt gewählt – von den Aktivitäten. Am Bewegungsbad haben im vergangenen Jahr insgesamt 186 Personen teilgenommen. „Davon sind 16 Gruppen bei Sanitas und fünf bei Hans-Jürgen Voss“, erzählte Theuer. 53 Männer und Frauen nahmen an der Trockengymnastik teil, 141 fanden am Funktionstraining Gefallen.

Grund zur Freude hatten während der Versammlung auch die zwölf zu Ehrenden. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Heide Stahl nahm Theuer die Übergabe der Urkunden vor. Zehn Jahre gehören Kerstin Bahrs, Irma Hamann, Hildegard Knapp, Werner Maus und Heike Rütemann dem Verein für Rückentherapie an. Seit 20 Jahren halten die Treue Anette Henneke, Lore Kasch, Brunhild Rahden, Elfriede Reißner, Inge Templin-Rieg, Claudia Tölle und Angela Würdemann.

Abgerundet wurde die Jahreshauptversammlung von Conny Sandvoß, die den Besuchern Märchen aus Irland und China erzählte. „Dabei geht es darum, dass man die Botschaften aus den Märchen mitnimmt und diese auf sich wirken lässt. Die Märchen sollen Hoffnung und Mut machen“, erklärte Sandvoß, die die Vereinsmitglieder mit ihren Erzählungen zum Nachdenken anregte.