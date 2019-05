Wildeshausen Die Kindertamboure haben vor wenigen Tagen, unter der Leitung von Matthias Lenz und dem ehemaligen Kindertambour Felix Tangemann, mit den Proben fürs Kinderschützenfest begonnen. „Um gut vorbereitet zu sein, werden wir jetzt jede Woche bis Pfingsten üben“, so Lenz. Tambourmajor der Kindertamboure ist Bastian Barthel.

Die Kindertamboure treffen sich jeden Mittwoch beim Zeughaus im Krandel, um unter Anleitung der erwachsenen Gildetamboure den „Großen Marsch“ und „Kamme-road Kumm“ zu üben.

„Wir freuen uns riesig aufs Kinderschützenfest. Es macht aber auch großen Spaß, am Pfingstdienstag am Umzug der Großen als Schilderträger teilzunehmen und beim Kinderschützenfest an der Spitze des Umzuges zu marschieren“, sagte Tom Luca Kramer voller Vorfreude.

Im Zusammenhang mit dem Kinderschützenfest bittet der Vorstand der Wildeshauser Schützengilde die Eltern der am Königsschießen teilnehmenden Kinder, im Vorfeld mit den Kindern die Handhabung der Flitzebögen zu üben sowie den Flitzebogen zu überprüfen.