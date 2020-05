Gildefest: Ehrungen und Vereidigungen in der Warteschleife

Wildeshausen Auf das Gildefest muss Wildeshausen in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus verzichten. Doch was bedeutet das eigentlich für die Jubilare, Beförderungen und Rekruten? Die NWZ hat eine Übersicht zusammengestellt.

Was passiert mit den geplanten Ehrungen ?

„Die Ehrungen sollen auf jeden Fall persönlich stattfinden“, kündigt Gilde-Oberst Wilhelm Meyer an. Es gebe Gedanken und Vorschläge, wann die Ehrungen für die Jubilare nachgeholt werden sollen – spruchreif ist aber noch nichts. „Die Abzeichen werden in diesem Jahr wohl nicht mehr übergeben“, sagt Meyer.

Was geschieht mit den Beförderungen ?

Diese werden in 2020 ausgesetzt und erst im nächsten Jahr planmäßig abgehalten. „In jedem Dienstgrad gibt es immer eine Beförderung“, erklärt Wilhelm Meyer. Davon werde man auch durch das Coronavirus nicht abrücken.

Gibt es eine Vereidigung für die Rekruten ?

Es ist für viele der große Moment: Am Pfingstdienstag werden die Rekruten während der Parade auf der Herrlichkeit vereidigt und in die Gilde aufgenommen. Für dieses Jahr ist die Vereidigung abgesagt, wird erst 2021 wieder stattfinden. Anmeldungen kann die Gilde rund 20 verzeichnen. „Das ist etwa vergleichbar mit den Vorjahren“, meint Meyer. Die meisten Anmeldungen würde es ohnehin in den drei Wochen vor Pfingsten geben.

Wird in 2021 ein Gastkönig ausgeschossen ?

Erstmals seit 2003 sollte in diesem Jahr wieder ein Gastkönig der Gilde ausgeschossen. „Das Gastkönigsschießen ist der Beitrag der Schützengilde zum Jubiläum ,750 Jahre Stadtrechte’“, hatte Oberst Wilhelm Meyer noch im Februar gesagt. Ob das Gastkönigsschießen nach der Absage nun in 2021 nachgeholt wird, steht noch nicht fest – und hängt wohl auch damit zusammen, ob und wie die Stadt die 750-Jahr-Feier in 2021 gestalten wird. „Wir müssen hier Gespräche mit der Stadt führen, bevor wir einen Entschluss fassen“, so Meyer. Amtierender Gastkönig bleibt somit Erwin Brengelmann vom Schützenverein Brettorf, der den Papagoy vor 17 Jahren von der Stange holte.

Welche Termine stehen in 2020 noch an ?

Mehr Klarheit wird es nach der Offiziersversammlung geben. Wann die stattfinden kann, weiß Oberst Meyer aber noch nicht. „Im Stab haben wir in den vergangenen Wochen per Videokonferenz getagt. Doch an der Offiziersversammlung werden 40 bis 50 Leute teilnehmen. Da kann man noch nicht abschätzen, wann und unter welchen Bedingungen das ablaufen kann.“ Hier würden die weitergehenden Beschlüsse gefasst. „Es gibt Gedanken, aber die sind noch nicht beschlossen.“