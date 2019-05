Wildeshausen Seit dem sechsten Lebensjahr ist Bernard Debbeler geritten. Mehrere Pferde besaß seine Familie. Sie standen in einem Stall direkt neben ihrem Haus an der Visbeker Straße in Wildeshausen. Debbeler war Mitglied im Reitverein Wildeshausen, ritt Dressur und nahm an Fuchsschwanzjagden teil. So kam es also, dass der heute 88-Jährige 1953 auserkoren wurde, Standartenträger beim Ausmarsch zum Gildefest zu werden.

Das Besondere daran: Es war das Jubiläumsfest zum 550-jährigen Bestehen der Gilde. „Das war schon toll. Mein Vater, der Offizier war, hatte für das Jubiläum mehrere Kutschen organisiert. Beim Umzug und beim Ausmarsch bin ich dann mitgeritten“, erinnert sich Debbeler. Bis 1959 war er als Standartenträger – oft auch Herold genannt – im Einsatz. Inzwischen ist Debbeler 70 Jahre Mitglied der Gilde. Dafür wird er Pfingsten im Krandel geehrt.

In Wildeshausen betrieb Debbelers Familie einen Brennstoffhandel und zeitweise auch einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Der heute 88-Jährige absolvierte eine kaufmännische Lehre. Als sein Vater dann 1961 starb, übernahm er das Geschäft.

Vor allem aber seine aktive Rolle beim Gildefest und so manche Begebenheiten habe er in guter Erinnerung. So ritt er auch 1958 beim Ausmarsch als Standartenträger, als sein Bruder Rudolf Debbeler den Papagoy von der Stange schoss und König der Gilde wurde. „Ein anderes Jahr bin ich auf einem wunderschönen Schimmel geritten. Der gehörte leider nicht meiner Familie. Aber das war ein tolles Tier“, sagt der 88-Jährige.

Bei seinem letzten Einsatz als Standartenträger lag Bernard Debbelers Ehefrau gerade im Krankenhaus. „Natürlich habe ich sie besucht“, sagt er. Mit seiner Gilde-Bekleidung sei er für die Krankenschwestern und Patienten im Wildeshauser Krankenhaus eine Sensation gewesen, erinnert er sich zurück.

Dass er das Amt kurze Zeit später an den Nagel aufgegeben hat, bedauert Debbeler allerdings nicht. „Irgendwann war einfach Schluss. Ich hatte ja meine Pflichten und konnte dann beim Gildefest nicht so richtig mitfeiern. Es hat Spaß gemacht, aber irgendwann musste ich mich auf andere Dinge konzentrieren“, sagt er.

So blieb mehr Zeit für die Familie. Und als Schwarzrock konnte er das Fest besser erleben. Mit seiner Frau ging Debbeler an Pfingsten immer gerne zum Tanz. Bis vor rund 15 Jahren haben beide noch kräftig mitgefeiert. Jetzt schauen sie sich das Spektakel lieber aus der Distanz an.