Wildeshausen Wenn viele Wildeshauser am 24. Dezember Heiligabend feiern, haben Tamara Mischke und Rocco Buß ihren persönlich schönsten Feiertag schon hinter sich: Halloween. Vorfreude dürfte bei den Betreibern des Wildeshauser Tattoostudios „Wild City Ink“ in Zwischenbrücken entsprechend am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, aufkommen. Einen Tag vor Halloween beziehungsweise dem Reformationstag bieten die beiden zwischen 10.30 und 17.30 Uhr ein „Horror Walk In“ an – eine abgewandelte Form des „Walk Ins“, das sie samstags anbieten.

„Fröhliche“ Motive

Mischke hofft, dass sich viele Besucher kleine, zu Halloween passende Motive stechen lassen: Sie und Buß bereiten kleine Bilder, beispielsweise Gespenster, vor, die sich Besucher an dem Tag spontan stechen lassen können. Aber auch „normale Motive“ können die Kunden auswählen.

Denn darum geht es beim „Walk In“, den das Tattoostudio im vergangenen Jahr das erste Mal angeboten hat. Ohne Anmeldung können sich Leute etwas Kleines stechen lassen – vorausgesetzt, der Tattoo-Stuhl ist gerade frei. „Wer verkleidet kommt, bekommt zehn Prozent Rabatt“, sagt Mischke. Sie selbst werde ebenfalls an dem Tag in ein Kostüm schlüpfen: „Ich habe mich an Halloween schon immer verkleidet.“ Im vergangenen Jahr hätten dies wenige Kunden getan: In diesem Jahr hofft sie deshalb auf umso mehr kostümierte Halloween-Fans.

Lassen sich in Wildeshausen Kunden allgemein gerne mal „Grusel“-Tattoos stechen? „Leider nein, das wäre aber schön“, sagt Mischke. Sie selbst tätowiert zwar nicht. Sie sei sich aber sicher, dass das Tätowieren solcher Motive noch mehr Spaß mache.

Das kann Jens Hannemann bestätigen. Er betreibt die „Hautnah“-Tattoostudios in Wildeshausen, Bremen und Delmenhorst. „Verrückte Tattoos machen Spaß. Hier in Wildeshausen werden eher fröhliche Sachen gestochen“, stellt der Tätowierer fest. In Bremen und Delmenhorst seien die Leute „freakiger“ unterwegs: Da komme es häufiger vor, dass sich Kunden den Joker oder den Clown aus dem Horrorfilm „Es“ auf der Haut verewigen lassen. „Allein den Joker haben wir in der letzten Woche viermal gestochen.“ Halloween würden die Kunden jedoch nicht zum Anlass nehmen, um solche Motive zu wählen. In den USA, wo Hannemann ab und zu im Studio eines Freundes mitarbeitet, würden sich Leute solche Bilder sehr viel öfter stechen lassen.

Nicht alles stechen

Für beide Wildeshauser Studios gilt: Nicht jedes Tattoo wird bedenkenlos auf der Haut verewigt. Wenn sich gerade 18-Jährige etwas stechen lassen wollen, was die Tätowierer als unpassend empfinden, „verweigern wir es oder sprechen es an – wenn man jung ist, weiß man nicht, wohin die Reise geht“, sagt Hannemann. Damit meint er unter anderem Ausbildungsbetriebe, in denen möglicherweise Tattoos an sichtbaren Stellen unerwünscht sind.

„Wir reden mit den Kunden und schauen, dass die Tattoos wirklich zur Person passen“, ergänzt Tamara Mischke. Sie mag es, wenn Tattoos eine Verbindung beziehungsweise eine Bedeutung für die Personen haben.

Wer im Übrigen am 31. Oktober zwar keine Tinte unter die Haut, dafür aber Süßigkeiten bekommen möchte, ist bei „Wild City Ink“ ebenfalls richtig: Wer von Haus zu Haus geht, um „Süßes oder Saures“ zu verlangen, kann auch in Zwischenbrücken 6 haltmachen.