Wildeshausen Menschen beenden Lebensabschnitte mit einem lachenden und einem weinenden Auge. So war es auch am Mittwochvormittag: Die rund 50 Viertklässler der Holbeinschule in Wildeshausen wurden feierlich verabschiedet. „Nach guter Holbeinschul-Tradition schmeißen wir euch heute richtig raus“, sagte Rektorin Inke Bajorat und empfing jedes Kind nach einem kräftigen Sprung aus einem Fenster auf einer Weichbodenmatte mit einer Umarmung und einem Geschenk.

Nicht nur sie musste bei ihrer Rede immer wieder schlucken: Stolzen Eltern sowie ihren Kindern standen vor allem beim abschließend gemeinsam gesungenen Lied „Alte Schule, altes Haus“ Tränen in den Augen.

Die Klassenlehrer der 4a und 4b, Christina Hümme und Jörn Huxholt, ernteten für ihre geleistete arbeit tosenden Applaus.

„Ihr habt gelernt, selbstständig und mutig zu sein. Also entlasse ich euch. Bleibt neugierig und macht eure neuen Lehrer wahnsinnig. Alle Aufgaben hier wären jetzt sowieso viel zu einfach für euch“, bestärkte die Schulleiterin ihre Schützlinge für ihren weiteren Lebensweg.