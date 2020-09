Improshow Im Wildeshauser Kino: Hertha und Martha öffnen ihre Tür

Wildeshausen Die Freude dürfte nicht nur auf der Publikums- sondern auch auf der Veranstalter-Seite sein: „Endlich gibt es wieder eine Improshow“, kündigt das Wildeshauser Lili-Servicekino an. Am kommenden Freitag, 4. September, 20 Uhr, lernt das Publikum Hertha und Martha kennen.

Die zwei Frauen präsentieren das Programm „Hertha und Martha: Drei Zimmer, zwei Damen, eine Tür“. Gemeinsam friedlich wohnen im Alter – die beiden „Best-Ager“ Hertha und Martha haben sich diesen Traum erfüllt.

Aber von Ruhe kann leider keine Rede sein: Immerzu schrillt die Türklingel, fortlaufend kommt Besuch und bringt Verwirrung, Komplikation und Leben in die Bude. Die Tür wird zu einem Sinnbild des Übergangs, denn nicht zuletzt versteckt sich ein weiterer Bewohner in der Dreizimmerwohnung – der Tod.

Herzlich und schrullig, philosophisch und krachend komisch geht es zu, wenn die beiden alleinstehenden Damen Hertha und Martha, alias Tinka Klindtwort und Nicole Erichsen, in ihre Wohngemeinschaft einladen, kündigen die Veranstalter an. Eine durchs Publikum wandernde Türklingel treibt die beiden Damen zu wilden Eskapaden an. Durch diese besondere Interaktion wird das Publikum hineingesogen in das niemals endende Streben der Heldinnen nach Glück und Lebendigkeit. Eine Karte kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Klindtwort und Erichsen gehören seit 2007 dem Impro-Theater Bremen an.