Wildeshausen Der Inner Wheel Club Wildeshausen hat eine neue Präsidentin: Nach der Amtszeit von Bärbel Schienerer-Krone hat nun Susanne Ilse aus Syke den Vorsitz übernommen.

Die scheidende Präsidentin hatte in ihrem Amtsjahr eine Rekordsumme an Spenden erreicht, teilt der Serviceclub mit. Zwei neue Mitglieder wurden aufgenommen. Dem Club gehören 30 Frauen an, die aus Wildeshausen, den Gemeinden Dötlingen und Ganderkesee, aus Delmenhorst und Syke kommen.

Inner Wheel ist eine von den Vereinten Nationen anerkannte Organisation. Delegierte von Inner Wheel sind sogar bei den Uno-Zentren in Genf, New York und Wien akkreditiert.

Die Clubs bringen das Geld für ihren sozialen Einsatz durch Spenden, Basare und andere Aktivitäten auf. Großen Wert wird aber auch auf den persönlichen Dienst gelegt. In gemeinsamen Projekten pflegen Inner Wheel und Rotary eine besonders gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Clubs treffen sich einmal im Monat. Bei diesen Meetings werden Vorträge aus eigenen Reihen oder durch Gäste gehalten.

Der Inner Wheel Club Wildeshausen hat sich im vergangenen Jahr unter der Leitung von Schienerer-Krone sozial durch die Ausrichtung eines Kuchenbasars in der Adventszeit in Syke und durch Mithilfe beim jährlichen Bücherbasar des Rotary Clubs Ganderkesee betätigt. Einnahmen ergaben sich ebenfalls durch die Veranstaltung einer Kinomatinee im Gymnasium Wildeshausen. Diese wurde schon zum dritten Mal ausgerichtet.

Die Einnahmen aus diesen Aktivitäten hat der Club an die Kurzzeitpflegeeinrichtung für Behinderte Kinder Oldenburg (Kiola) sowie an das Kinderschutzzentrum Oldenburg gespendet. Auch würden ständige Projekte wie die Wildeshauser Tafel, das Kinderschutzzentrum und der Hilfsverein Jonas unterstützt.