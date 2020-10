Integration in Wildeshausen: Wie das Zusammenleben besser gestaltet werden kann

Wildeshausen Im Frühjahr hat die Stadt mit der Entwicklung eines gesamtstädtischen Konzepts für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Wildeshausen begonnen. Gemeinsam mit allen interessierten Wildeshauserinnen und Wildeshausern soll so ein Konzept gestaltet werden, das den Herausforderungen der Integration in der Stadt begegnet.

Am Freitag, 30. Oktober, ab 17.30 Uhr sind alle Wildeshauser in die Mensa der Realschule zur Auftaktkonferenz des Integrationskonzeptes für die Stadt Wildeshausen eingeladen.

Ab 18 Uhr stellt das mit der Erarbeitung beauftrage Institut erste Ergebnisse der Bestandsaufnahme vor, bei der die vorhandenen Herausforderungen und Bedarfe ermittelt wurden.

Workshop-Termine An diesen Terminen werden weiterführende Workshops angeboten, in denen die Handlungsfelder mit allen Interessenten bearbeitet werden sollen: Freitag, 6. November: 15 bis 17 Uhr, Workshop „Interkulturelles Zusammenleben und Begegnung” Freitag, 6. November: 18 bis 20 Uhr, Workshop „Schule und Bildung” Samstag, 7. November: 10 bis 12 Uhr, Workshop „Wohnen und Nachbarschaft” Samstag, 7. November: 13 bis 15 Uhr, Workshop „Beschäftigung und Arbeitsmarkt” Freitag, 15. Januar: 15 bis 17 Uhr, Workshop „Interkulturelles Zusammenleben und Begegnung” Freitag, 15. Januar: 18 bis 20 Uhr, Workshop „Schule und Bildung” Samstag, 16. Januar: 10 bis 12 Uhr, Workshop „Wohnen und Nachbarschaft” Samstag, 16. Januar: 13 bis 15 Uhr, Workshop „Beschäftigung und Arbeitsmarkt”

Auf dieser Grundlage möchten die Zuständigen der Stadt Wildeshausen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Fachkräften der Inte­grationsarbeit ins Gespräch kommen: Was sind künftige Herausforderungen für das Zusammenleben der Menschen in der Kreisstadt? Und wie kann dieses Zusammenleben (besser) gestaltet werden?

Besonders möchte die Stadt Wildeshausen zugewanderte Menschen zur Beteiligung einladen. Bei Bedarf werden Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt.

Anmeldungen sind möglich bei der Integrationsfachkraft der Stadt Wildeshausen, Michaela Kurwinkel, mit Nennung der vollen Namen der Teilnehmer, sowie Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse für eventuell notwendige Kontaktaufnahme unter Telefon 0 44 31/8 83 50 (ggf. Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen) oder per Mail an Michaela.Kurwinkel@Wildeshausen.de. Im Zuge der Anmeldung kann ebenfalls der Bedarf an Übersetzung mitgeteilt werden.