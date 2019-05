Wildeshausen Das Schöffengericht im Amtsgericht in Wildeshausen hat die Termine festgelegt, an denen es zur Verhandlung gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Landkreises Oldenburg sowie eine weitere Angeklagte kommen soll. Die Auftaktverhandlung ist danach am Dienstag, 12. November, um 9.30 Uhr, in Wildeshausen. Es sind zunächst fünf Verhandlungstermine angesetzt.

Den Frauen wird der Vorwurf der Urkundenfälschung, des Betruges und der Untreue zum Nachteil des Landkreises sowie der Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögensvorteile in mehreren Fällen gemacht. Der Gesamtschaden soll sich dabei auf insgesamt rund 310 000 Euro belaufen.

In der Gildefest-Woche 2017 hatte Landrat Carsten Harings darüber informiert, dass eine in der Verwaltung beschäftigte Person beim Griff in die Kreiskasse erwischt wurde. Der 52-jährigen, ehemaligen Mitarbeiterin des Landkreises werden 228 Straftaten vorgeworfen. Sie war im Bereich Soziales beschäftigt. Einer weiteren Beschuldigten wird vorgeworfen, in 59 Fällen Geldwäsche betrieben zu haben. Die 49-Jährige soll über Buchgeldforderungen in Höhe von 20 566,70 Euro verfügt haben, die die Landkreismitarbeiterin durch Untreue und Betrug erlangt haben soll.

Anfang Februar hatte die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage erhoben.