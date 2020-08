Corona: 33 Infizierte im Kreis

Wildeshausen /Landkreis Im Landkreis Oldenburg gibt es drei neue Infektionen mit dem Coronavirus. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag berichtete, stehen die neuen Fälle nicht im Zusammenhang mit dem Putenschlachtbetrieb Heidemark in Ahlhorn. Dort waren am Mittwoch und in den Tagen zuvor bei Testungen der Mitarbeiter 20 infizierte Personen festgestellt worden. Alle 119 Beschäftigten der betroffenen Schicht wurden daraufhin aus dem Betrieb genommen und in Quarantäne geschickt.

Aktuell gibt es im Landkreis 33 registrierte an Covid-19 erkrankte Personen. In Quarantäne befinden sich 170 Bürger. Bei den aktuell Erkrankten handelt es sich um Personen aus den Gemeinden Ganderkesee (2), Großenkneten (18), Hude (1) und Wardenburg (2) sowie der Stadt Wildeshausen (10).

Die Gesamtzahl der regis­trierten Infektionen im Landkreis beträgt damit 371 bestätigte Fälle. 327 Personen sind laut Kreis wieder genesen, elf Personen sind verstorben.