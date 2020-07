Covid-19 Im Landkreis Oldenburg: Haben Erkrankte Corona unbemerkt durchlebt?

Wildeshausen /Landkreis Die Zahl der Corona-Erkrankten im Landkreis Oldenburg ist erneut gesunken: Am Freitag gab es laut Kreisverwaltung acht registrierte Personen, drei aus der Stadt Wildeshausen und fünf aus der Gemeinde Großenkneten.

Bemerkenswert sei, dass bei jüngst registrierten Covid-19-Erkrankungen die Infektiosität des Virus nur sehr gering war. Dies deute meist darauf hin, dass die Krankheit im Abklingen ist oder nur noch sogenannte „Virenreste“ vorhanden sind. Diese ergeben zwar einen positiven Test, dennoch gehe keine Ansteckungsgefahr davon aus. Es könne auch darauf hindeuten, dass die jeweilig positiv getestete Person die Krankheit unbemerkt durchlebt hat. „Ungeachtet dessen, überprüft das Kreisgesundheitsamt selbstverständlich auch in diesen Fällen das gesamte Umfeld engmaschig und konsequent“, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung, die trotz überschaubarer Zahlen an die Basismaßnahmen wie Abstand halten und Maske tragen erinnert. „Wir sind nach wie vor mitten in einer Pandemie. Das müssen wir uns leider immer wieder vor Augen führen“, sagt Erster Kreisrat Christian Wolf.

Zu den Basismaßnahmen für alle Bürger führt das Gesundheitsamt des Landkreises in Absprache mit Senioreneinrichtungen ein Screening durch. Bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Reiserückkehrer, werden dabei getestet. Es werden immer wieder Tests bei Mitarbeitern der Einrichtungen durchgeführt, um im Fall einer Infektion schnell und konsequent handeln zu können. Auch in den Schlacht- und Zerlegebetrieben im Landkreis wird das Screening angewandt.