Wildeshausen /Landkreis Sechstklässlerin Marie hat einen Schluck genommen. Sie nickte und lächelte: Das Wasser aus dem neuen Wasserspender in der Hunteschule schmeckt offenbar. Am Mittwoch überreichte die Niedersachsen Wasser Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft, ein Tochterunternehmen des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV), das Gerät an die Schule. Gut zugänglich wurde es im Flur platziert.

Damit ist die Hunteschule eine von mehreren Bildungseinrichtungen im Landkreis Oldenburg, die von Niedersachsen Wasser mit einem Wasserspender ausgestattet ist. Pro Gerät zahlt der Landkreis 3200 Euro, 1000 Euro kommen vom OOWV, erklärte Alexandra Demand vom Landkreis.

Die Zahlungen des Landkreises sind noch für das laufende Jahr sowie für 2020 geplant. Zusammen mit Maik Ehlers verteilte Demand 70 Trinkflaschen in der Schule. Laufende Kosten übernimmt der Schulträger.

Trinkwasser gebe es auch am Waschbecken, gab Projektleiter Jörn Logemann zu. „Aber im Sommer möchte man das Wasser auch mal gekühlt haben oder als Sprudel.“ Durch den Spender solle den Schülern der Wert des Trinkwassers bewusst werden.