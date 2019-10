Wildeshausen Anwohner zeigten sich besorgt: „Das ist vermutlich für Schulkinder nicht unproblematisch“, so eine Anliegerin der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen. In dem gesamten Stadtviertel war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Straßenbeleuchtung ausgefallen. „Wir haben davon um 5.30 Uhr Kenntnis erhalten“, bestätigte Christoph Brinkmann, Sprecher der SWB-Gruppe. Gegen 6 Uhr seien die Monteure ausgerückt, und um 7.10 Uhr sei der Schaden behoben gewesen.

Der Grund für den Ausfall: Ein elektronisches Bauteil, der sogenannte „Schütze“, war defekt. Dadurch hätten die Lampen das „An-Aus-Signal“ nicht empfangen können.

Die Bremer SWB-Gruppe hat seit Beginn des Jahres die Verantwortung für die gesamte Straßenbeleuchtung der Stadt. Rund 3000 Laternen werden saniert und auf sparsame LED-Technik umgerüstet. Auch rund 300 unterirdische Kabelverbindungen haben die SWB-Mitarbeiter ausgetauscht. Der mit der Stadt verabredete Zeitplan werde eingehalten, sagte der SWB-Sprecher. Bis zum Jahresende würden die Restarbeiten erledigt. Brinkmann zufolge reagieren die Bürger überaus positiv auf die Umrüstung. Viele Straßenzüge würden deutlich besser ausgeleuchtet.